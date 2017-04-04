الرباط (CNN)-- تشارك الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في مهرجان فاس للموسيقى الروحية، في دورته الـ23 المقرّرة ما بين 12 و20 ماي/أيار، وهو نفس موعد مهرجان موازين الذي تحتضنه مدينة الرباط ، ويجذب في نسخة هذه السنة عددا من النجوم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان فاس الموسيقى الروحية، أحد أكبر المهرجانات المتخصصة في الموسيقى الصوفية عبر العالم، أن ماجدة الرومي ستحيي حفلة يوم السبت 20 ماي/أيار.

وكتبت عنها اللجنة المنظمة في بلاغ صحفي: "تمثل، منذ نحو أربعة عقود، لأجيال سبقتها وجايلتها وستليها، رمزًا وقدوة وعلمًا. أغانيها رفيقة المشاعر جميعًا، ومسارح العالم أجمع تزينت بحضورها. هي، في اختصار، الصوت الإنسان".

كما تأكد حضور تامر حسني ونجوى كرم وماجد المهندس ونوال الزغبي وسامي يوسف في الدورة الـ16 لمهرجان موازين المقررّة ما بين 12 و20 ماي/أيار المقبل حسب ما أكدته إدارة المهرجان في بيان لها.

ويعدّ موازين أكبر مهرجان موسيقي في المغرب وأحد أشهر المهرجانات الفنية بشمال أفريقيا.