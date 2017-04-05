إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— حملت الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، ويرأسها سعد الدين العثماني، عدة مفاجآت مقارنة بحكومة عبد الإله ابن كيران، هذه أبرزها:

• انتقال محمد حصاد من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

• دمج وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في وزارة واحدة.

• دمج وزارتي الثقافة والاتصال.

• دمج وزارتي السياحة والصناعة التقليدية.

• دمج وزارتي التعمير وإعداد التراب الوطني، والسكنى وسياسة المدينة.

• والي الرباط عبد الوافي لفتيت يتبوأ منصب وزير الداخلية.

• المصطفى الرميد ينال وزارة غير مؤثرة هي الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

• عبد القادر اعمارة وعزيز رباح يتبادلان المواقع بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية.

• مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، يتحوّل إلى وزير منتدب، شأنه شأن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي السابق.

• وزير الاتصال لم يعد هو الناطق باسم الحكومة.

• تعيين محمد الحجوي أمينا عاما للحكومة بدل إدريس الضحاك.

• الاستغناء عن محمد الوفا.

• إدريس لشكر وامحند العنصر خارج الحكومة.

• رئيس مجلس النواب السابق، رشيد الطالبي العلمي، يتحوّل إلى وزير الشباب والرياضة.

• وزارات سابقة تتحوّل إلى وزارات منتدبة كوزارة شؤون الهجرة ومغاربة الخارج، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

• حذف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

• وجود 13 كاتبا وكاتبة للدولة عكس الحكومة السابقة التي لم تشمل هذا المنصب.