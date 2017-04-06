إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— تصدر حزب العدالة والمغربية عدد الحقائب في حكومة سعد الدين العثماني، إذ حصل على 11 حقيبة، بينما تبوأ التجمع الوطني للأحرار المركز الثاني بسبع حقائب، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على خمس حقائب.

فبخصوص حزب العدالة والتنمية، وزيادة على سعد الدين العثماني، يوجد المصطفى الرميد، وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، وبسيمة الحقاوي، وزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية.

وحصل مصطفى الخلفي على منصب الوزير المنتدب المكلف بالبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نجيب بوليف كاتبا للدولة مكلفا بالنقل، ولحسن الداودي وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، وجميلة المصلي كاتبة دولة مكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، ونزهة الوفي كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة، وخالد الصمدي كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وبخصوص وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أتوا على الشكل التالي:عزيز أخنوش : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،محمد بوسعيد: وزير الاقتصاد والمالية، محمد أوجار: وزير العدل والحريات

مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وضمن الحزب ذاته، يوجد رشيد الطالبي العلمي في منصب وزير الشباب والرياضة، وامباركة بوعيدة : كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة.

وحصل حزب الحركة الشعبية على خمس حقائب، أولها لوزير الداخلية السابق محمد حصاد الذي اصطف إلى الحزب في آخر لحظة، في منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والأمر ذاته بالنسبة للعربي بن الشيخ : كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.

وضمن الحزب كذلك هناك محمد الأعرج: وزير الثقافة والاتصال،و مونية بوستة : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وحمو اوحلي : كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة لكحيل : كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد حصل على ثلاثة حقائب، أولها لمحمد بن عبدالقادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، وعبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، ورقية الدرهم: كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.

العدد ذاته حصل عليه حزب التقدم والاشتراكية، أولهم محمد نبيل بنعبد الله : وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثانيهم الحسين الوردي: وزير للصحة، وثالثتهم شرفات أفيلال: كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء.

أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد حصل على حقيبتين، الأولى لمحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والثانية عثمان الفردوس : كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.