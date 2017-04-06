تونس (CNN)— أصدرت محكمة في مدينة الحمامات، شمال شرق تونس، اليوم الخميس 06 أبريل/نيسان، حكما بالسجن عاما كاملا بحق فنان الديجي الإنجليزي 'داكس ديجي"، الذي يوجد خارج تونس، بسبب واقعة دمج الموسيقى مع الأذان في ملهى ليلي، وفق ما نقله محامون حضروا الجلسة لوسائل إعلام تونسية.

وحكمت المحكمة بستة أشهر على المغني بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة، وستة أشهر أخرى بتهمة التجاهر بالفحش، مع النفاذ العاجل بحقه، بعد الضجة الكبيرة التي خلقها مقطع فيديو أظهر دمج الموسيقى بالأذان في مهرجان راقص احتضنه ملهى ليلى بمدينة الحمامات خلال الأسبوع الماضي.

وجرى إسقاط الدعوى بحق وكيل الملهى الليلي الذي جرى إيقافه يوم الأحد الماضي، إذ لم يحمله القضاء مسؤولية ما جرى، خاصة مع اعتراف الفنان الإنجليزي أنه هو من دمج الموسيقى بالأذان دون أن تكون له نية الاستفزاز، حسب ما نشرته إدارة المهرجان التي نقلت كذلك اعتذاره.

وتسبّبت الضجة في اتخاذ سلطات ولاية نابل لقرار إغلاق الملهى الليلي الذي احتضن الحفل بشكل مؤقت، كما أصدرت وزارة الشؤون الدينية بيانا نددت فيه بما جرى، داعية إلى ضبط النفس في الرد على ما اعتبرته إساءة للمقدسات.

ورفعت جماهير رياضية الأذان في المدرجات خلال مبارة محلية لكرة اليد هذا الأسبوع، كما نظم نشطاء على المواقع الاجتماعية حملة واسعة لرفع الأذان، يتم خلالها إطلاق صوت للأذان في الحسابات. ومن الشخصيات التي شاركت في الحملة، الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي.

وكتب المرزوقي على صفحته بفيسبوك:" اللغة العربية والإسلام هما العمود الفقري للشعب والأمة .لا مساس بالعمود الفقري وإلا انهار كل الجسم وما فوقه من ثياب ".

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