أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، عن وقوع هجوم دهس بشاحنة في أجد أكثر شوارع العاصمة ستوكهولم ازدحاماً، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأخبر المتحدث باسم الشرطة السويدية شبكة CNN أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى و12 مصاباً، وأن السلطات اعتقلت شخصاً واحداً للاشتباه في ضلوعه في تنفيذ الهجوم.

وأخبر مكتب رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، شبكة CNN، أن لوفين قال للصحفيين إن "العديد من المؤشرات تدل على أن حادث الدهس في ستوكهولم هجوم إرهابي."

وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية، لارس فيلستروم، لـCNN إن عناصر الشرطة انتشرت في موقع الحادثة، في منطقة دروتنينغاتان، حيث دهست شاحنة عدداً من المارة.

وأفادت صحيفة "Aftonbladet" السويدية أن الشاحنة سُرقت من أمام مطعم.