ستوكهولم، السويد (CNN)— قال ماتس اريكسون، المتحدث الإعلامي باسم الشرطة السويدية، إن القوات الأمنية اعتقلت مشتبها به في حادثة الدهس التي هزت قلب العاصمة السويدية، ستوكهولم، الجمعة، لافتا إلى أن من المرجح أنه السائق للشاحنة المسروقة.
شاهد.. لحظات الذعر بعد هجوم الدهس في ستوكهولم 0:48
جاء ذلك في تصريح للمتحدث لـCNN، حيث قال: "من المرجح أن سائق الشاحنة تم اعتقاله،" لافتا إلى أن ذلك "لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك عمليات اعتقال أخرى قادمة."
ويذكر أن اريكسون قال لـCNN الجمعة إن "الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى و12 مصاباً،" في حين قال مكتب رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين CNN: "إن العديد من المؤشرات تدل على أن حادث الدهس في ستوكهولم هجوم إرهابي."
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.