ستوكهولم، السويد (CNN)— قال ماتس اريكسون، المتحدث الإعلامي باسم الشرطة السويدية، إن القوات الأمنية اعتقلت مشتبها به في حادثة الدهس التي هزت قلب العاصمة السويدية، ستوكهولم، الجمعة، لافتا إلى أن من المرجح أنه السائق للشاحنة المسروقة.

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جاء ذلك في تصريح للمتحدث لـCNN، حيث قال: "من المرجح أن سائق الشاحنة تم اعتقاله،" لافتا إلى أن ذلك "لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك عمليات اعتقال أخرى قادمة."

ويذكر أن اريكسون قال لـCNN الجمعة إن "الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى و12 مصاباً،" في حين قال مكتب رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين CNN: "إن العديد من المؤشرات تدل على أن حادث الدهس في ستوكهولم هجوم إرهابي."