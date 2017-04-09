أنقرة، تركيا (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الموافقة على الاستفتاء الدستوري الذي سيحول نظام الحكم بتركيا من برلماني إلى رئاسي، ما يمنح الرئيس سلطات أوسع، من شأنه أن "يفتح عهدا جديدا أمام تركيا،" على حد تعبيره، وذلك في كلمة تأتي قبل نحو أسبوع من إجراء الاستفتاء بالبلاد.

بالفيديو.. تعرف على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 2:24

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "إن الانتقال إلى النظام الرئاسي في حال الموافقة على التعديلات في الاستفتاء من شأنه أن يفتح عهدا جديدا أمام تركيا،" لافتا إلى أن "الفترات الماضية التي شهدت حكومات ائتلافية وحالات اضطراب سياسي، لم تصل فيها نسبة النمو في البلاد إلى 4 في المائة، فيما وصلت إلى 6 في المائة خلال فترات الاستقرار وإدارة حكومة الحزب الواحد."

ولفت الرئيس التركي إلى أنه "تركيا اقتصاديًا وسياسيًا وصلت إلى ما هي عليه الآن (في إشارة إلى تقدمها)، بعد تحديات جمّة وأثمان باهظة، فمن يصبر يصل إلى النصر، وصلنا وسنبقى صابرين".

ولفت أردوغان إلى أن "الموافقة على التعديلات الدستورية ستفتح الطريق أمام عودة عقوبة الإعدام،" مجدداً تأكيده على أنه سيصادق "بلا تردد" على عودة العقوبة في حال مررها البرلمان، وفقا لما نقلته الوكالة التركية.