الرباط (CNN)— أعلنت الداخلية الفرنسية عن ترحيل هاني رمضان، شقيق طارق رمضان، وحفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين، حسن البنا، إلى الحدود السويسرية، أمس السبت 7 أبريل/نيسان 2017.

وأرجع بيان صادر عن الداخلية الفرنسية سبب ترحيل هاني رمضان إلى "بقيامه بسلوكيات لديها تهديد كبير على النظام العام على التراب الفرنسي".

وجرى استدعاء هاني رمضان في مدينة كولمار التي حضر بها للمشاركة في ندوة، وبعد ذلك رافقته قوات الأمن إلى الحدود مع سويسرا، وصرّح وزير الداخلية، ماتياس فيكل أنه وكل قوات حفظ الأمان سيعملون "على محاربة كل أشكال التطرف والراديكالية".

ومُنع هاني رمضان من المشاركة في عدة ندوات بسبب أفكاره، ومن ذلك ما نُقل عنه حول مقارنته المرأة غير المحجبة بقطع النقود التي تنتقل من جيب إلى آخر، وهو ما نفاه رمضان، وعادت الصحافة الفرنسية إلى مواقفه السابقة ومن ذلك دعوته إلى تطبيق الشريعة وما جاء في كتابه "المرأة في الإسلام".

وسبق لسويسرا التي ولد بها هاني رمضان ويحمل جنسيتها، أن أقالت هذا الأخير من عمله كمدرس، بسبب آرائه المطالبة بتطبيق الشريعة، غير أن القضاء انتصر له وألغى قرار إقالته.