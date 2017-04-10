الرباط (CNN)— أدانت محكمة الاستئناف بالرباط شابا اعترض موكب ملك المغرب محمد السادس وملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اتجاههما إلى القصر الملكي بالرباط، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وحسب ما نشرته عدة وسائل إعلام مغربية، منها جريدة "الأخبار"، فقد أدين الشاب بتهمة اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الغير للخطر والمس بالنظام العام، عندما حاول الوصول إلى عاهل المغرب عندما كان يستقبل الملك عبد الله الثاني في زيارة رسمية أداها هذا الأخير للرباط يوم 22 مارس/آذار الماضي.

ويظن بعض المواطنين في المغرب أن بإمكانهم الوصول إلى ملك البلاد لأجل تسليمه رسائل تتضمن مطالب لهم، وقد سبق أن حوكم بعض الأشخاص بسبب هذا الاعتراض.

ونبهت وزارة الداخلية المغرببة سابقا إلى "خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية؛ من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات"، نافية أن يستفيد أيّ شخص من امتياز بهذه الطريقة.

شاهد فيديو الاعتراض: