أنقرة، تركيا (CNN)— بلغت نسبة تصويت الأتراك المقيمين خارج بلادهم على الاستفتاء الدستوري الذي من شأنه تحويل نظام حكم البلاد من برلماني إلى رئاسي، 44 في المائة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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وذكر تقرير الأناضول: "أدلى مليون و326 ألف و70 مواطنًا تركيًا، في 57 بلدًا، بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، من أصل مليونين و927 ألف ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد."

ولفت التقرير إلى أن "نسبة مشاركة الأتراك في عملية التصويت بالبعثات الدبلوماسية، بلغت 44.61 في المائة، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 4.6 في المائة بالمقارنة مع آخر عملية تصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبلغت فيها النسبة 40.01 في المائة."