كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قتل شخصان وأصيب طالبان، الاثنين، بإطلاق نار وقع داخل مدرسة نورث بارك في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية في المدينة.

وبينت شرطة سان بيرناردينو في تغريدة أن القتيلان بالغان وأن إطلاق النار وقع داخل أحد صفوف المرحلة الابتدائية، في حادثة قتل وانتحار، مشيرة إلى أن المشتبه به في الحادثة قتل ولا يوجد أي تهديد مستقبلي.

ويشار إلى أن مدينة سان بيرناردينو شهدت هجوما أودى بحياة 14 شخصا في مركز إنلاند الإقليمي، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، نفذه سيد فاروق وزوجته تاشفين مالك.