أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مذيعة CNN بيكي أندرسون تشرح كل ما يجب أن تعرفه عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل استفتاء تركيا 2017، المقرر الأحد المقبل، حول التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
أردوغان.. كل ما يجب أن تعرفه عن الرئيس التركي قبل استفتاء النظام الرئاسي
أردوغان.. كل ما يجب أن تعرفه عن الرئيس التركي
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
1:36
حكم رجب طيب أردوغان تركيا لأكثر من عقد، أصبحت خلالها الدولة مركزاً للسلطة إقليمياً، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم ما يجب أن تعرفوه عن الرئيس التركي.
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