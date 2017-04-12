أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مذيعة CNN بيكي أندرسون تشرح كل ما يجب أن تعرفه عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل استفتاء تركيا 2017، المقرر الأحد المقبل، حول التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.