واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (الخميس)، الخميس، أن الجيش الأمريكي أسقط أقوى قنبلة غير نووية، المعروفة باسم "أم القنابل" على أنفاق لتنظيم "داعش" في أفغانستان.
وكانت مصادر بالجيش الأمريكي كشفت، لـCNN، أن طائرة أمريكية من طراز "إم.سي-130" أسقطت القنبلة الضخمة "جي.بي.يو-43" على أنفاق لداعش في مقاطعة آشين بإقليم نانجارهار بأفغانستان.
وأوضحت المصادر أن هذه القنبلة يبلغ وزنها 10 آلاف كيلوغرام، وهي أقوى قنبلة أمريكية غير نووية. وأضافت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الأمريكي القنبلة التي جرى تطويرها خلال حرب العراق.
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