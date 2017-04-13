طوكيو، اليابان (CNN)-- قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس، إن كوريا الشمالية قد يكون لديها القدرة على تسليح صواريخها بغاز الأعصاب "السارين".

وجاء هذا التحذير عندما قال محللون إن كوريا الشمالية قد تستعد لإجراء تجربة نووية سادسة قبل احتفال الدولة بـ"يوم الشمس" في 15 إبريل/ نيسان، احتفالاً بذكرى مولد مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ. ويقع في هذا التاريخ عادة اختبارات أسلحة وغيرها من استعراضات القوة.

وقال آبي الذي كان يتحدث أمام لجنة الدبلوماسية والدفاع في البرلمان الياباني إن "الوضع الأمني حول دولتنا يزداد سوءاً."

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وأضاف: "تحدثنا للتو عن سوريا، وهناك احتمال من امتلاك كوريا الشمالية بالفعل القدرة على وضع السارين على الرؤوس الحربية لضرب الأهداف على الأرض."

ولم يقدم آبي أي دليل على سبب شعوره بأن كوريا الشمالية لديها القدرة على تجهيز الصواريخ بالأسلحة الكيماوية.

ويُذكر أن كوريا الشمالية هي واحدة من ست دول فقط لم توقع أو تنضم إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويُعتقد أنها تمتلك مخزونات كبيرة من المواد الكيماوية وفقا لمؤسسة "مبادرة التهديد النووي" (NTI).