نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عثرت الشرطة الأمريكية الأربعاء على جثة شيلا عبدالسلام، أول امرأة أمريكية مسلمة من أصل أفريقي تتولى منصبا في محكمة استئناف نيويورك، وذلك بعدما أبلغت امرأة عن العثور عليها في مياه نهر هادسون في نيويورك.

وبحسب الشرطة الأمريكية فقد استجاب عناصر الأمن لبلاغ حول جثة في النهر اتضح أنها لعبدالسلام التي كانت تبلغ من العمر 65 عاما. وأكدت الشرطة أن الفريق الطبي سيحدد لاحقا سبب الوفاة مع استمرار التحقيق في الواقعة.

وشغلت عبدالسلام منذ عام 2013 منصب القاضي المساعد في محكمة استئناف نيويورك، وقد جاءت حادثة وفاتها هذه في الأسبوع نفسه الذي قُتل فيه قاض بارز في شيكاغو خارج منزله الاثنين، وقد وجهت السلطات اتهامات بالقتل العمد لمشتبه به في القضية.

وقد سارعت عدة شخصيات بارزة إلى التعزية في عبدالسلام، فغرّد محافظ نيويورك، بيل دي بلاسيو، بالقول: "كانت امرأة رائدة وتتصرف بتواضع" مشيرا إلى "تعاطفه مع عائلتها،" بينما أعرب نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، عن ألمه حيال الأنباء عن رحيل القاضية.