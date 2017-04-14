تونس (CNN)— استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حفيدة الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، ناديلكا مانديلا، اليوم الجمعة، التي تحضر ضيفة شرف في مهرجان الفرح الإفريقي التي تنظمه مدينة دوز جنوب البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك صور قايد السبسي مع مانديلا، إلى جانب تصريحات هذه الأخيرة التي "ثمنت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصة اعتماد منهج التوافق لتجاوز الصعوبات والتوجه لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من حرية وديمقراطية وعدالة".

وقالت مانديلا إن جدها كان على علاقة متينة بتونس، مطالبة بـ"أهمية الاقتداء بدروس الزعماء الأفارقة الكبار والتشبث بالحلم الذي قاد خطاهم لتحقيق الحرية والتنمية لشعوب القارّة الافريقية".

فيما قال الرئيس التونسي إن بلاده حافظت على الدوام على قوة علاقتها بجنوب إفريقيا، ومن ذلك دعم الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة لنضالات نيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري.

وتوفي نيلسون مانديلا عام 2013، وهو أول رئيس أسمر البشرة لدولة جنوب إفريقيا التي قضى في سجونها 27 سنة بسبب مناهضته لنظام الفصل العنصري، كما أنه واحد من أشهر دعاة التحرر من الاستعمار في القارة الإفريقية خلال القرن العشرين، وقد حاز على جائزة نوبل للسلام نظير أدواره في إحلال السلام داخل بلاده وعدة مناطق عبر العالم.