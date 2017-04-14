دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت جلنار ايبت، مستشارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا بحاجة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور الذي وضعه جنرالات بعد انقلاب 1982 على حد تعبيرها.

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جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قالت: "كل الجدل الدائر في الحقيقة لا يتناول النقاط الـ18 المذكورة في التعديل الدستوري المقترح، وكل ما يجري في الوقت الحالي وصولا إلى يوم التصويت على الاستفتاء هي أمور مسيّسة تركز على شخص واحد (أردوغان)."

وتابعت قائلة: "الأمر لا يتعلق برجل واحد، بل يتعلق بحاجات دستورية ضرورية، فعندما ننظر إلى الدستور الحالي فهو يستند على دستور 1982 الذي وضعه الجنرالات بعد انقلابهم في العام ذاته، وما لدينا الآن بعد استفتاء العام 2007 ليس نظاما برلمانيا بل نظاما شبه رئاسي."

ويشار إلى أن المعارضين للتعديلات الدستورية، يقولون إن التصويت بنعم في الاستفتاء الذي سيجري بالـ16 من ابريل/ نيسان الجاري، سيعني منح أردوغان سلطات واسعة من شأنها تقويض النظام الديمقراطي للبلاد ودفعة باتجاه نظام ديكتاتوري يركز السلطة بيد شخص واحد.