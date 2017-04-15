نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد مسؤول أفغاني على مقتل 94 عنصرا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" بعد إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية لـ"أم القنابل" على أحد معاقل التنظيم بالبلاد.

أكبر قنبلة غير نووية لدى الجيش الأمريكي طورت لحرب العراق 0:57

وبين المسؤول في تصريح لـCNN: "إن من بين القتلى أربعة قياديين،" لافتا إلى أن الضربة التي استهدفت معقلا للتنظيم في مقاطعة آشين بإقليم نانجارهار بأفغانستان، أدت إلى مسحه بصورة شبه كاملة.

وكانت مصادر بالجيش الأمريكي كشفت لـCNN، في وقت سابق أن طائرة أمريكية من طراز "إم.سي-130" أسقطت القنبلة الضخمة "جي.بي.يو-43" على أنفاق لداعش في المقاطعة.

وأوضحت المصادر أن هذه القنبلة يبلغ وزنها 10 آلاف كيلوغرام (10 أطنان) وهي أقوى قنبلة أمريكية غير نووية. وأضافت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الأمريكي القنبلة التي جرى تطويرها خلال حرب العراق.