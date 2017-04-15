أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهد أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة الولايات المتحدة أثناء استخدامها لاستهداف مجمع لداعش في إقليم نانغارهار بأفغانستان.