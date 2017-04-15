أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهد أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة الولايات المتحدة أثناء استخدامها لاستهداف مجمع لداعش في إقليم نانغارهار بأفغانستان.
شاهد ما يحدث عندما تنفجر “أم القنابل”
شاهد ما يحدث عندما تنفجر “أم القنابل”
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
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فيديو يظهر اللحظة التي ضربت فيها “أم القنابل” مجمّعاً نفقياً لداعش في أفغانستان.
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