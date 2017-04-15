شاهد ما يحدث عندما تنفجر “أم القنابل”

شاهد ما يحدث عندما تنفجر “أم القنابل”

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
أمريكاأفغانستانداعشأسلحة
0:43

فيديو يظهر اللحظة التي ضربت فيها “أم القنابل” مجمّعاً نفقياً لداعش في أفغانستان.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهد أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة الولايات المتحدة أثناء استخدامها لاستهداف مجمع لداعش في إقليم نانغارهار بأفغانستان.

أمريكاأفغانستانداعشأسلحة