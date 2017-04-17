دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، المبتعثين في ولاية أوهايو الأمريكية لتوخي الحذر، إثر ملاحقة السلطات الأمريكية لمشتبه به تقول شرطة مدينة كليفلاند إنه قتل رجلاً مسناً ونشر مقطع فيديو الجريمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وجاء في التغريدة التي نشرتها الملحقية السعودية على حسابها الرسمي على موقع "تويتر":
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