أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أرسلت القوات الجوية الأمريكية مقاتلاتها "الشبح" الأحدث إلى إنكلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من جهود البنتاغون لطمأنة الحلفاء الأوروبيين في وجه العدوان الروسي على القارة.

وهبطت المقاتلات من طراز "F-35A" من قاعدة القوات الجوية، السبت، في قاعدة "RAF Lakenheath" في إنجلترا، بهدف ما قالت القوات الجوية الأمريكية إنه عدة أسابيع من التدريب مع طائرات أمريكية الأخرى وأطقم من حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الجنرال تود وولترز، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: "نظرا لأننا وشركاؤنا نضيف مقاتلات F-35 إلى أساطيلنا، فمن المهم أن نتدرب معاً للاندماج في فريق سلس قادر على الدفاع عن سيادة الدول المتحالفة".

وقالت القوات الجوية إن طائرات F-35 كانت تنشر لدعم مبادرة طمأنة أوروبا، وهو برنامج بمليارات الدولارات بدأ تحت قيادة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في عام 2014، لإظهار الدعم لحلفاء الولايات المتحدة بعد ضم روسيا للقرم من أوكرانيا.

ومقاتلات F-35 هي مجرد أحدث مثال من طائرات القوات الجوية الأمريكية المرسلة إلى أوروبا على صلة بمبادرة طمأنة أوروبا. إذ شملت المبادرة إرسال طائرات أخرى من طراز وF-22 وF-16 وF-15 وA-10.

كما أن وجود مقاتلات F-35 في أوروبا يساعد الولايات المتحدة على استعراض الطائرات أمام الحلفاء الأوروبيين الذين لديهم بالفعل تلك المقاتلات أو يخططون للحصول على نسخ خاصة بهم، بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا والنرويج وبلجيكا والدنمارك وتركيا.

ويُذكر أن تكلفة الطائرة استقطبت انتقادات شديدة، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. إذ أن مبلغ 400 مليار دولار لـ2443 طائرة هو ضعف الميزانية الأصلية.

ولكن في وقت سابق من هذا العام، رأى وزير الدفاع، جيمس ماتيس، أن مقاتلات F-35 "جوهرية" للتفوق الأمريكي في الجو وأشاد بقدراتها التي ستساعد في تنسيق أكثر سلسلة مع الحلفاء الذين يشترون الطائرة.