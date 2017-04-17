(CNN)— دولتان بارزتان نسمع عن أفعالهما يوماً تلو الآخر، سوريا وكوريا الشمالية. تتمتع هاتان الدولتان بعلاقات ودية منذ عقود، وتتشابه أنظمتهما العسكرية والتجارية والاجتماعية في بعض الأحيان. ودخلت كلتا الدولتان حالياً في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن اسمهما سيتكرر أكثر من أي وقت مضى على مسامع العالم، وخصوصاً فيما يرتبط بالقلق من المستقبل.
أوجه الشبه بين ديكتاتورين: بشار الأسد وكيم جونغ أون
بشار الأسد وكيم جونغ أون.. قصة ديكتاتورين
العالم
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقة.
2:31
رغم أن هاتين الدولتين تبعدان جغرافياً عن بعضهما، إلا أن أنظمة كل من البلدين تتشابه بشكل غريب!
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.