(CNN)— دولتان بارزتان نسمع عن أفعالهما يوماً تلو الآخر، سوريا وكوريا الشمالية. تتمتع هاتان الدولتان بعلاقات ودية منذ عقود، وتتشابه أنظمتهما العسكرية والتجارية والاجتماعية في بعض الأحيان. ودخلت كلتا الدولتان حالياً في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن اسمهما سيتكرر أكثر من أي وقت مضى على مسامع العالم، وخصوصاً فيما يرتبط بالقلق من المستقبل.