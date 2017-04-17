أوجه الشبه بين ديكتاتورين: بشار الأسد وكيم جونغ أون

بشار الأسد وكيم جونغ أون.. قصة ديكتاتورين

العالم
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقة.
كيم جونغ أونبشار الأسدسورياكوريا الشماليةأمريكا
2:31

رغم أن هاتين الدولتين تبعدان جغرافياً عن بعضهما، إلا أن أنظمة كل من البلدين تتشابه بشكل غريب!

(CNN)— دولتان بارزتان نسمع عن أفعالهما يوماً تلو الآخر، سوريا وكوريا الشمالية. تتمتع هاتان الدولتان بعلاقات ودية منذ عقود، وتتشابه أنظمتهما العسكرية والتجارية والاجتماعية في بعض الأحيان. ودخلت كلتا الدولتان حالياً في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن اسمهما سيتكرر أكثر من أي وقت مضى على مسامع العالم، وخصوصاً فيما يرتبط بالقلق من المستقبل.

كيم جونغ أونبشار الأسدسورياكوريا الشماليةأمريكا