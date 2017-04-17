كيف ستكون حياتك إن كنت تعيش داخل كوريا الشمالية؟

كيف ستكون حياتك إن كنت تعيش بكوريا الشمالية؟

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
كوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نووية
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هذا الفيديو يستعرض لكم كيف تكون الحياة حقاً عندما تعيش بداخل هذا البلد المنغلق.

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)— مراسل CNN ويل ريبلي زار كوريا الشمالية 11 مرة، وهو واحد من الإعلاميين القلائل الذين قاموا بذلك. ويكشف ريبلي في هذا الفيديو كيف تكون الحياة حقاً عندما تعيش بداخل هذا البلد المنغلق. 

كوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نووية