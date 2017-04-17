بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)— مراسل CNN ويل ريبلي زار كوريا الشمالية 11 مرة، وهو واحد من الإعلاميين القلائل الذين قاموا بذلك. ويكشف ريبلي في هذا الفيديو كيف تكون الحياة حقاً عندما تعيش بداخل هذا البلد المنغلق.