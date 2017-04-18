واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخبر المتحدث الرسمي باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، إبراهيم هووبر، شبكة CNN، أن المجلس تلقى طرداً بريدياً يحتوي على صفحة من القرآن مُلطخة بمادة "يفترض أنها براز"، إلى جانب رسالة تُظهر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على أنه قرد.

وقال هوبر إن المجلس يحصل على رسائل كراهية بالبريد يومياً، ولكن هذه الرسالة كانت مختلفة نظراً للمادة الغريبة التي احتوتها.

واتصل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بشرطة واشنطن ومفتشاً من الخدمة البريدية الأمريكية (USPS)، الذين جاءوا وأخذوا الطرد البريدي. ولم يتصل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لأن الرسالة لم تحتوي على تهديد محدد.

ووصف المجلس الطرد في بيان بأنه "رسالة عنصرية وإسلاموفوبية"، وقال المدير التنفيذي للمجلس، نهاد عوض: "هذه مجرد مثال للكراهية التي تستهدف المسلمين الأمريكيين ومجموعات الأقليات الأخرى في أعقاب الانتخابات الرئاسية. إن هذه الأعمال المتعمدة لن تمنعنا أبداً من الدفاع عن الحقوق المدنية والحرية الدينية لجميع الأمريكيين."