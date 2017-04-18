واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توفي رجل في ولاية أوريغون بسلام في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أُخبر بشكل خاطئ، عن طريق زوجته السابقة وصديقته المفضلة أن الرئيس دونالد ترامب "تم عزله."

وكان مايكل جارلاند ايليوت قد فقد عائلته منذ فترة طويلة، وكانت زوجته السابقة تهتم به، بحسب ما جاء في ورقة النعي. "وقد ازدادت صداقتهما قوة، حيث كان صوتها آخر صوت سمعه، وآخر ما قالته له هو "عزل دونالد ترامب ". "ولدى سماعه هذا الخبر، أخذ آخر نفس لطيف في حياته."

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ولكي نكون واضحين، فان ترامب لم يتم عزله، ولكن من الآمن أن نفترض أن إليوت، الذي وُلد في شارلوتسفيل، فرجينيا حوالي عام 1940، لم يكن من محبي الرئيس دونالد ترامب.

في العام الماضي، برز بشكل واسع ورقة نعي لمرأة تدعى ماري آن نولاند، 68 عاما، من ريتشموند، فرجينيا، جاء فيها أنها قررت "أن تموت" بدلا من التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وقد قال زوجها لـ NBC12 إن واحداً من أبنائها كتب ذلك في النعي بقصد المزح، كوسيلة لعائلتها لمواصلة روح الدعابة لديها.