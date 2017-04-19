واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رغم دفاع البيت الأبيض عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لتهنئته بنتاج الاستفتاء على تعديل الدستور، إلا أن الانتقادات التي طالت الاتصال جاءت هذه المرة من مصدر غير متوقع هو الجنرال جون آلان، الذي طالب ترامب بإعادة الاتصال بأردوغان لإبلاغه عن أشياء أخرى.

موقف آلان، القائد السابق للقوات الدولية العاملة في أفغانستان والمندوب الرئاسي الخاص السابق لدى التحالف الدولي لمحاربة داعش جاء في مقابلة مع CNN قال خلالها: "يمكن للرئيس ترامب بالتأكيد القيام بما يرغب به (حيال الاتصال الهاتفي) ولكن.. أتمنى أن يكون هناك اتصال آخر."

وتابع آلان بالقول: "أتمنى ألا يحتاج الاتصال الآخر إلى الكثير من الترويج الإعلامي، ولكن يقوم خلاله الرئيس الأمريكي بالإعلام عن قلقه حيال قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحقوق المرأة والحريات الدينية وحكم القانون وجميع الإجراءات الضرورية الأخرى لحماية المؤسسات الديمقراطية في تركيا."

وتابع آلان، متحدثا عن أردوغان: "التاريخ يعلّمنا أنه عندما تجمع كل تلك السلطات بيد شخص واحد فإن الأمور غالبا ما تسير بشكل خاطئ."

وأعرب آلان عن تأييده للضربة العسكرية التي وجهتها واشنطن للنظام السوري في أعقاب الهجوم الكيماوي بخان شيخون وكذلك استخدام الجيش الأمريكي لقذائف عملاقة في أفغانستان، ولكنه طالب البيت الأبيض بالمزيد من الوضوح حيال الاستراتيجية الشاملة للمعالجة العسكرية التي يتبعها.