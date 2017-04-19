الرباط (CNN)— هاجم السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، النظام الفنزويلي، متحدثا عن أن المواطنين الفنزويليين "يعبرون الحدود للحصول على المواد الغذائية بسبب الجوع، ويعانون الفقر وغياب الدواء"، كما أن الأطفال في هذا البلد "يبحثون عن طعامهم في الأزبال".

وجاءت تصريحات هلال التي نقلتها وكالة الأنباء المغربية (ومع) أمس الثلاثاء خلال نقاش غير ودي جمع المسؤول المغربي بالسفير الفنزويلي في الأمم المتحدة رافاييل راميريز، على خلفية نزاع الصحراء الغربية، إذ تعدّ فنزويلا من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير مصير الإقليم.

وحسب ما نقلته الوكالة، فالسفير الفنزويلي طالب بأن يتم أخذ الأراضي الفلسطينية والصحراء الغربية بعين الاعتبار في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو ما أثار غضب السفير المغربي الذي قال إن المغرب رصد للصحراء ميزانية تصل إلى 7 مليارات دولار، ممّا يضمن لها تنمية مستدامة، ويوفر لكل سكانها ما يحتاجون إليه.

وأضاف هلال أن "الديكتاتورية والمجاعة تلحقان العار بهذا البلد الكبير بأمريكا اللاتينية، وأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة في ظل الديكتاتورية التشافيزية الحالية"، مردفا أن النظام هناك يقوم بـ"تجويع شعبه، ويطلق النار يوميا على المتظاهرين السلميين المتطلعين للديمقراطية والكرامة والغذاء".

وقال هلال إنه من "المؤسف أن يكون سكان فنزويلا، أغنى بلد في المنطقة، بالنظر إلى نفطه وغازه، يعانون من الفقر وجراء استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) على ثروات البلاد"، مستغربا ممّا اعتبره "دعوة أطلقها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لأجل حصول بلاده على مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة، ممّا يجعله يقرّ بفشل نظام بلده وإفلاس حكومته وديبلوماسيته".

وزاد السفير المغربي: " في الوقت الذي لا يجد فيه شعبه الأدوية للتداوي، ولا الأطعمة للغذاء، ولا الحليب لإطعام الرضع، زد على ذلك إقدام الحكومة على إغلاق المدارس لتوفير الكهرباء، يسمح السفير الفنزويلي بنيويورك لنفسه بالتجول في طائرتيه الخاصتين بالولايات المتحدة وبلدان الكاريبي".