أردوغان لـCNN: في كرة القدم.. المهم الفوز ليس فارق الأهداف

أردوغان لـCNN: فارق الأهداف ليس مهما في الفوز

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 19 ابريل/نيسان 2017; 05:07 (GMT +0400).
رجب طيب أردوغانتركيااستفتاء
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مقابلة حصرية لـCNN مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أنقرة، تركيا (CNN)-- مقابلة كبيرة مراسلي CNN، بيكي آندرسون، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الاستفتاء على انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي.

رجب طيب أردوغانتركيااستفتاء