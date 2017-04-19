أنقرة، تركيا (CNN)-- مقابلة كبيرة مراسلي CNN، بيكي آندرسون، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الاستفتاء على انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي.
أردوغان لـCNN: في كرة القدم.. المهم الفوز ليس فارق الأهداف
أردوغان لـCNN: فارق الأهداف ليس مهما في الفوز
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 19 ابريل/نيسان 2017; 05:07 (GMT +0400).
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مقابلة حصرية لـCNN مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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