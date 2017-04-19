بعد “أم القنابل” الأمريكية .. تعرفوا على “أبو القنابل” الروسي

بعد "أم القنابل".. تعرفوا على "أبو القنابل"

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 19 ابريل/نيسان 2017; 03:41 (GMT +0400).
أسلحةأمريكاداعشروسيا
1:16

ولدت القنبلة في روسيا عام 2007، وتزعم روسيا إنها أقوى قنبلة حرارية اخترعها الإنسان.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تقول روسيا إنها طورت قنبلة أكثر قوة من “أم القنابل،” التي تعتبر أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة الأسلحة الأمريكية. تعرفوا على “أبو القنابل.”

أسلحةأمريكاداعشروسيا