أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تقول روسيا إنها طورت قنبلة أكثر قوة من “أم القنابل،” التي تعتبر أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة الأسلحة الأمريكية. تعرفوا على “أبو القنابل.”
بعد “أم القنابل” الأمريكية .. تعرفوا على “أبو القنابل” الروسي
بعد "أم القنابل".. تعرفوا على "أبو القنابل"
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 19 ابريل/نيسان 2017; 03:41 (GMT +0400).
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ولدت القنبلة في روسيا عام 2007، وتزعم روسيا إنها أقوى قنبلة حرارية اخترعها الإنسان.
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