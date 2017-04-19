بعد “أم القنابل” الأمريكية .. تعرفوا على “أبو القنابل” الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تقول روسيا إنها طورت قنبلة أكثر قوة من “أم القنابل،” التي تعتبر أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة الأسلحة الأمريكية. تعرفوا على “أبو القنابل.”