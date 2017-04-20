دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دافعت مارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المعروف بمواقفه المتشددة، عن الاستعمار الفرنسي للجزائر، قائلة إنه "حمل الكثير من الأشياء الجيدة للجزائر"، متحدثة عن أن عددًا من الجزائريين "أصحاب النيات الحسنة يعترفون بهذا الأمر".

وقالت لوبان، المرشحة لرئاسة فرنسا، في حوار مع قناة BFMTV الفرنسية، أمس الأربعاء، إن الاستعمار "جلب للجزائر المستشفيات والطرق والمدارس"، كما قالت إن والدها جون ماري لوبان، مؤسس الحزب، دافع دائما عن الجزائر الفرنسية، شأنه شأن الكثير من الأعضاء داخل الحزب.

وتابعت لوبان إن حزبها ساند بكل قوة المرّحلين من الجزائريين، ومنهم فئة "الحركى" (فئة كانت تتعاون مع الاستعمار الفرنسي وتعاديها الجهات الرسمية)، متحدثة عن أن المرّحلين "عوملوا بشكل سيء، ولم يتم استقبالهم بشكل جيد في بلدانهم، وأن الحركى وضعوا في مخيمات بالجزائر في ظل شروط مروعة، على حد قولها".

وتأتي تصريحات لوبان بعد أسابيع على تصريحات قالها منافسها في الانتخابات الرئاسية، إيمانويل ماكرون، زعيم حركة إلى الأمام، إذ قال إن الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي يعدّ أطول استعمار فرنسي لدولة عربية، كان "جريمة ضد الإنسانية، على الدولة الفرنسية الاعتذار عنها".