باريس، فرنسا (CNN)-- شهد شارع الشانزلزيه، أشهر شوارع العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، إطلاق نار أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 2 بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم، وفقا لما أكده متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية لـCNN.

وقال بيير هنري برانديت المتحدث باسم الداخلية إن سيارة توقفت أمام مركبة للشرطة في الشانزلزيه وخرج منها شخص مسلح أطلق النار من سلاحي آلي على عناصر الشرطة مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة شرطيين آخرين، كما أصيبت سائحة بجروج خفيفة.

ويوجد أحد الشرطيين الجريحين في وضع صحي خطير، إذ تهدد الطلقات النارية التي تعرّض لها بإنهاء حياته، فيما تبقى الحالة الصحية للشرطية الثانية، مستقرة إلى حدود الساعة.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية أن عناصر الشرطة ردوا بإطلاق النار على المهاجم وسقط قتيلا. وفرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا على شارع الشانزلزيه وطالبت الناس بالابتعاد عن المنطقة، مؤكدة أن هناك "عملية أمنية" في الشارع.