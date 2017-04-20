الرباط (CNN)— أكدت الحكومة التونسية بشكل رسمي وجود أطفال تونسيين محتجزين في الأراضي الليبية، إذ نقلت وزارة الشؤون الخارجية وجود 24 طفلا عالقا هناك، لافتة إلى أن العدد كان في البداية 12 طفلا، بيد أن اتصالات مع الأهالي والهلال الأحمر بيّنت أن الرقم أكبر من ذلك.

وصرّح المديرالعام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية شفيق الحاجي، اليوم الخميس، أن الوزارة تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية لأجل عودة هؤلاء الأطفال إلى أهاليهم، وإلى قرب زيارة لجنة وزارية تونسية إلى ليبيا لمعالجة هذا الملف.

ويوجد بين الأطفال التونسيين في ليبيا من لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، وهم أبناء جهاديين تونسيين التحقوا بجماعات مسلحة في لييبا، ثم قتلوا هناك، كما يوجد بينهم أطفال فوق سن العاشرة، انتقلوا مع آبائهم للقتال في ليبيا.

وكان نائبان عن حزب نداء تونس، هما المنجي الحرباوي وابتسام الجبابلي، قد صرّحا بعد زيارة قاما بها إلى ليبيا وجود 44 طفلا تونسي بلا سند عائلي، منهم سبعة أطفال يوجدون رهن رعاية الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة.

كما سبق للجنة التونسيين بالخارج، التي ترأسها ابتسام الجبالي، أن أشارت إلى وجود 15 طفلا تونسيا محتجزين في سجن معيتيقة بليبيا، عدد منهم أبناء تونسيين توفوا في النزاعات المسلحة بليبيا وآخرون جرى إبعادهم عن آبائهم، وطالبت الجبالي الدولة التونسية باستعادة أطفالها.