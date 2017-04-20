واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قررت القوات البحرية ومشاة البحرية الامريكية رسميا، الأربعاء، منع عناصرها توزيع صور عارية دون موافقة الشخص المُصوّر.

وأصدرت الفروع العسكرية تعديلات على لوائح سلوكها تحظر على وجه التحديد التوزيع غير المشروع لـ "صورة حميمة."

يأتى هذا الاعلان فى أعقاب فضيحة تبادل صور لمجندات عاريات في الجيش الأمريكي على الانترنت، طالت جميع فروع الجيش.

وقد وقّع قائد سلاح البحرية الجنرال روبرت نيلر على مبادئ توجيهية جديدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، لتوضيح أن القانون العسكري للعقوبات القضائية التي تنطبق على التحرش الجنسي في وسائل التواصل الاجتماعي هي نفسها التي تنطبق على جميع أشكال التحرش الجنسي الأخرى.