(CNN) -- بعد إجرائها اختباراً نووياً محتملاً، يبدو أن العمال الفنيين النوويين في كوريا الشمالية يحق لهم الحصول على قليل من الراحة. فصور الأقمار الصناعية بتاريخ 16 أبريل تبين ما يبدو أنه "ثلاث مباريات كرة طائرة" في مواقع مختلفة من موقع الاختبار النووي.

ويقول المحللون إن المباريات يمكن أن تشير الى أن موقع الاختبار انتقل الى وضع "الاحتياط" وان الموظفين سمح لهم ببعض الترفيه. أو، كما يقولون، يمكن أن يكون "وقفة تكتيكية" حتى يعطي الزعيم كيم جونغ أون أوامره.

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قبل اسبوع واحد، قالت وكالة الرصد 38 North إن الموقع كان جاهزاً وبوضعية الاستعداد لاجراء تجربة نووية سادسة. وتشير الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل ثلاث مباريات في نفس الموقع.

وظل التحليل العسكري والاستخباراتي الأمريكي نفسه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ويخلص إلى أن كوريا الشمالية مستعدة وقادرة على إجراء تجربة نووية تحت الأرض في أي وقت. ومن غير المرجح أن تعطي أي تحذير.

يذكر أن الكرة الطائرة رياضة شعبية في كوريا الشمالية، وقد حصد المنتخب الوطني للسيدات المركز الثالث في اولمبياد ميونيخ عام 1972.