أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتقلت السلطات الألمانية، الجمعة، مواطناً ألمانياً-روسياً يبلغ من العمر 28 عاماً، للاشتباه بتنفيذه الهجوم الذي استهدف حافلة تقل فريق كرة القدم "بوروسيا دورتموند".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المشتبه فيه الذى اعتقل بالقرب من مدينة توبينجن جنوب غرب ألمانيا كان يقيم في فندق فريق "دورتموند" يوم الهجوم.

وكان انفجار ثلاث عبوات ناسفة قد حطم النوافذ وأسفر عن إصابة أحد لاعبي الفريق الذي كان على متن الحافلة مساء الثلاثاء الماضي، بينما كان الفريق في طريقه إلى مباراة دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى تأجيل المبارة إلى اليوم التالي.

وقال مكتب الادعاء الفيدرالي إن المتفجرات كانت تحتوي على قطع معدنية وكان مداها يبلغ 100 متر.

ويقول مكتب الادعاء إن المشتبه فيه اشترى عدداً كبيراً من أسهم الفريق على أمل تحقيق ربح كبير إذا انخفضت قيمته.

وجاء في البيان: "كان من الممكن توقع انخفاض كبير إذا ما أصيب لاعب بجروح خطيرة أو حتى قُتل نتيجة الهجوم." ووفقا لمكتب المدعي العام، تم شراء 15 ألف سهم من أسهم "دورتموند" عبر الانترنت عن طريق عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) المخصص لفندق الفريق يوم وقوع الهجوم.

واستناداً إلى نوع المتفجرات المعنية، افترضت السلطات الألمانية في ذلك الوقت بأن الهجوم كان "إرهابياً".