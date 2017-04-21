الرباط (CNN)— قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في معرض حديثه عن إطلاق النار في باريس ليلة أمس الخميس، إنه مقتنع أن الهجوم يحمل طابعا إرهابيا، مشيرًا إلى أنه استدعى مجلس الدفاع غدا الجمعة على الساعة الثامنة صباحا لتدارس ما جرى، فيما أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

وأشار هولاند في كلمة قصيرة نقلها التلفزيون الفرنسي: "قمنا بكل ما يلزم لأجل وضع قواتنا الأمنية على أهبة الاستعداد وفق أعلى مستوى"، مضيفا: "سنكون حذرين بأقصى ما يلزم، خاصة وأن الهجوم يتزامن مع المسار الانتخابي الذي تشهده البلاد".

وتابع هولاند بأن كل الإجراءات جرى اتخاذها حتى تتمكن عناصر الشرطة من القيام بمهمتها وضمان حماية المواطنين، معلنا عن حزنه العميق تجاه "القتل الجبان" لشرطي وعن تقديره الكبير ودعم الأمة الكبير لـ"العمل الصعب" الذي تقوم به قوات الأمن.

وأعلن تنظيم "داعش" عبر وكالته الإعلامية "أعماق" مسؤوليته عن هذا الهجوم، متحدثا عن أن منفذ الهجوم هو أحد مقاتليه، واسمه أبو يوسف البلجيكي.

وأردت قوات الأمن منفذ الهجوم، بعد إطلاقه النار على وحدة أمنية في شارع الشانزلزيه، أشهر شوارع باريس ، ممّا تسبب بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، وقد أشار هولاند إلى أن الشرطي الراحل سيتم تأبينه في حفل وطني.

هذا وأكد مصدر قريب من التحقيقات لـCNN أن الشخص الذي قام بإطلاق النار، معروف لدى الأمن الفرنسي بأنشطته الإسلامية الراديكالية، وهو مصنف ضمن قوائم الأشخاص الخطرين، كما كانت تراقبه أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وأشار المصدر ذاته أنه من المرجح أن يكون العمل فرديا، وأنه من المفروض أن يكون الخطر قد انتهى.