أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، قال مايكل هايدن، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CNN) ومدير وكالة الأمن القومي (NSA) في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، إن موسكو ستكون في موقف ضعف إن تتطور سيناريو الحرب بين روسيا وأمريكا.

وقال الجنرال متقاعد هايدن خلال مقابلة مع شبكة CNN: "لا يريد أحد دخول حرب مع الروس، لكن اسمحوا لي أن أتحدث عن مفهوم آخر، الروس لا يريدون حقا دخول حرب معنا. إنهم إلى حد بعيد القوة الأضعف."

وانتقد هايدن روسيا بعد رصد وجود اثنين من قاذفاتها قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية مرتين خلال 24 ساعة. ووصفها بأنها "مثيرة للشفقة،" لكنه قال إن ذلك وفر "فرصة عظيمة للتدريب للقوات الجوية الأمريكية في ألاسكا."