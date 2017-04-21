باريس، فرنسا (CNN)-- أخبرت المتحدثة باسم الادعاء الفرنسي، شبكة CNN، الجمعة، أن السلطات الفرنسية احتجزت ثلاثة من أفراد عائلة منفذ هجوم إطلاق النار على عناصر من الشرطة الفرنسية في شارع الشانزلزيه، أشهر شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، مساء الخميس، ما أصفر عن مقتل شرطي وإصابة شرطيين آخرين.

وأخبرت المتحدثة باسم المدعى العام في باريس شبكة CNN أن منفذ الهجوم اسمه كريم تشورفي. وقالت أغنس ثيبولت ليكويفري، إن تشورفي لم يكن يخضع لمراقبة رسمية من قبل أجهزة المخابرات الفرنسية المعروفة باسم "فيش S" التي تتبع الأفراد المشتبه في أنهم من المتطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، بيير هندري برانديت، لشبكتنا، إن المشتبه به الثاني في هجوم الخميس، سلّم نفسه للشرطة في بلجيكا، وكانت السلطات البلجيكية قد أخطرت نظيراتها في فرنسا بأنه كان مطلوباً لديها، رغم أن برانديت كان قد قال في مقابلة على إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية إنه من المبكر تحديد ما إذا كان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهجوم الشانزلزيه، مشيراً إلى احتمال وجود عدد من المطورتين في الهجوم.

وكان تنظيم "داعش" قد زعم مسؤوليته وراء الهجوم، معلناً عبر ذراعه الإعلامية "أعماق"، أن منفذ إطلاق النار هو أحد "مقاتليه" وأن اسمه أبو يوسف البلجيكي.

ويُذكر أن مصادر مقربة من التحقيقات كانت قد كشفت لـCNN، الخميس، أن منفذ الهجوم الذي قتلته الشرطة الفرنسية، كان له سجل إجرامي، وكان قد أطلق النار على شرطيين في عام 2001.

ويُشار إلى أن الهجوم جاء قبل أيام من أول جولات الانتخابات الفرنسية الرئاسية، ما سلط الضوء على قضايا الأمن القومي والإرهاب والهجرة.