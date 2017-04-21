دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبدت جبهة البوليساريو موافقتها على تعيين هورست كوهلر، الرئيس الألماني الأسبق الذي شغر كذلك سابقا منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، بعد استقالة الأمريكي كريستوفر روس.

وقال ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، أحمد بخاري، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الجبهة بلّغت رسميا الأمم المتحدة أمس الخميس بموافقتها على تعيين كوهلر، مضيفا أن الجبهة مستعدة للتعاون معه في مهامه، في حال جرى تأكيد تعيينه، فيما لم يصدر إلى الآن أيّ موقف من المغرب، الطرف الآخر في النزاع، حول تعيين كوهلر.

واقترح أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، لتتبع النزاع في إقليم الصحراء الغربية، ويبقى من المنتظر بشكل كبير أن يجري تعيينه، خاصة لانتمائه إلى بلد بقي محايدا بشكل أساسي في هذا الملف، وكذا لعدم إصدار كوهلر لمواقف في السابق تبين انحيازه لطرف دون آخر.

واستقال كريستوفر روس، الذي عيّن في منصبه عام 2009، إذ لم يفلح في تحقيق أيّ تقدم بالملف، ولم تحمل فترته أيّ جديد يذكر باستثناء توتر بالغ بين المغرب والأمم المتحدة بسبب تصريحات أمينها السابق بان كي مون، وما تبع ذلك من تخفيض المغرب لأعضاء البعثة الأممية قبل أن يعود إلى إرجاع التمثيلية لسابق عهدها.