واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، في البيت الأبيض، الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، معربا عن سعادته بعودتها إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب: "نحن سعداء جداً بعودة آية إلى الوطن. شرف كبير أن تتواجد معنا في المكتب البيضاوي مع شقيقها. شكراً جزيلاً".

وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، إن إدارة ترامب "لعبت دورا رئيسيا" في إطلاق سراح آية حجازي، بعد 3 سنوات من احتجازها في مصر بتهمة "استغلال أطفال الشوارع في التظاهر غير السلمي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الأحد الماضي، ببراءة آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل/ نيسان الجاري. وأثارت قضية آية حجازي توترا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014.