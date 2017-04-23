باريس، فرنسا (CNN)-- أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، تأهل مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون، ومرشحة أقصى اليمين، مارين لوبان، زعيمة "الجبهة الوطنية"، إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

ووفقا لاستطلاعات قناة BFM الفرنسية وشركة "Elabe" بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى التي شهدت تنافسا بين 11 مرشحا، حصل ماكرون على 24% من الأصوات مقابل 21.8% لصالح لوبان، فيما حصل مرشح أقصى اليسار، جان لوك ميلانشون على 19.3%، وحصل مرشح التيار المحافظ فرنسوا فيون على 19.9%.

وأقر فيون، رئيس الوزراء السابق، بالخسارة، قائلا إنه "الشخص الوحيد المسؤول عن الهزيمة". ودعا فيون أنصاره إلى تأييد ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية". كما طالب المرشح الاشتراكي بونوا هامون بالعمل على إسقاط زعيمة الجبهة الوطنية والتصويت لماكرون في الجولة الثانية.