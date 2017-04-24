انتقادات للبابا بعد تشبيهه وضع اللاجئين بضحايا النازية

انتقاد البابا لتشبيهه اللاجئين بضحايا النازية

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 24 ابريل/نيسان 2017; 11:22 (GMT +0400).
أزمة اللاجئينالبابا فرانسيسالفاتيكانالنازية
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انتُقد البابا فرانسيس لتشبيهه مخيمات اللاجئين بمعسكرات الاعتقال النازية

(CNN)-- علق البابا فرانسيس على حال اللاجئين خلال حديثه عن لاجئ قابله العام الماضي في اليونان قائلاً: "لا أعرف إذا استطاع مغادرة معسكر الاعتقال النازي ذاك.. لأن مخيمات اللاجئين هذه تشبه معسكرات الاعتقال النازي.” ورداً على الانتقادات التي انتشرت، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس كان يتكلم عن اللاجئين “من دون تحضير أو تخطيط لكلماته”. 

أزمة اللاجئينالبابا فرانسيسالفاتيكانالنازية