(CNN)-- علق البابا فرانسيس على حال اللاجئين خلال حديثه عن لاجئ قابله العام الماضي في اليونان قائلاً: "لا أعرف إذا استطاع مغادرة معسكر الاعتقال النازي ذاك.. لأن مخيمات اللاجئين هذه تشبه معسكرات الاعتقال النازي.” ورداً على الانتقادات التي انتشرت، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس كان يتكلم عن اللاجئين “من دون تحضير أو تخطيط لكلماته”.
انتقادات للبابا بعد تشبيهه وضع اللاجئين بضحايا النازية
انتقاد البابا لتشبيهه اللاجئين بضحايا النازية
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 24 ابريل/نيسان 2017; 11:22 (GMT +0400).
1:08
انتُقد البابا فرانسيس لتشبيهه مخيمات اللاجئين بمعسكرات الاعتقال النازية
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.