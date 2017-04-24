(CNN)-- علق البابا فرانسيس على حال اللاجئين خلال حديثه عن لاجئ قابله العام الماضي في اليونان قائلاً: "لا أعرف إذا استطاع مغادرة معسكر الاعتقال النازي ذاك.. لأن مخيمات اللاجئين هذه تشبه معسكرات الاعتقال النازي.” ورداً على الانتقادات التي انتشرت، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس كان يتكلم عن اللاجئين “من دون تحضير أو تخطيط لكلماته”.