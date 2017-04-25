برلين، ألمانيا (CNN)-- هذا كان رد فعل الجمهور على تصريحات ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، حول دعم والدها للمرأة، خلال مؤتمر عن المرأة في دول مجموعة العشرين المنعقد في برلين، الثلاثاء.
هكذا ردت الحشود على دفاع إيفانكا ترامب عن دعم والدها للمرأة
هكذا رد الحضور على دفاع إيفانكا عن ترامب
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
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هذا كان رد فعل الجمهور على تصريحات ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، حول دعم والدها للمرأة
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