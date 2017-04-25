برلين، ألمانيا (CNN)-- هذا كان رد فعل الجمهور على تصريحات ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، حول دعم والدها للمرأة، خلال مؤتمر عن المرأة في دول مجموعة العشرين المنعقد في برلين، الثلاثاء.