الجزائر (CNN)— وسّعت الجزائر والإمارات تعاونهما في مجال الفضاء، ووقعت الوكالة الجزائرية للفضاء مذكرة تعاون مع نظيرتها الإماراتية أمس الاثنين لأجل تبادل الخبرات والتجارب التقنية في هذا المجال، بحضور رئيسي الوكالتين ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن الوزير الجزائري قوله إن أهمية هذه الاتفاقية تتجاوز الجانب الثنائي بين البلدين وتعزيز تعاونهما، وتصل إلى تقوية العمل المشترك في ميدان الفضاء بين عدة بلدان عربية، معربا عن أمله في أن تحذو بلدان أخرى حذو البلدين خاصة وأن الجزائر "تعيش تطورا هاما في مجال علم الفضاء".

كما صرّح رئيس الوكالة الاماراتية للفضاء، محمد ثاني الرميطي أن الوكالة ملتزمة بدعم هذا التعاون بين البلدين لأجل "رفع المستوى التقني بين البلدين وفي في الوطن العربي بشكل عام"، متحدثا عن أن "قادة البلدين يوليان أهمية بالغة لتعزيز هذا التخصص العلمي الهام والمتطور والرفيع للارتقاء الى مستوى الدول المتقدمة في علم الفضاء".

وقامت وكالة الفضاء الجزائرية بعدة أنشطة خلال الأشهر الأخيرة، منها العمل على إطلاق قمر صناعي في مجال الاتصالات، يهدف إلى ربط البلاد بالانترنت والبث التلفزيوني والإذاعي بجودة أكبر، كما أطلقت الجزائر خلال عام 2016 ثلاثة أقمار صناعية لأجل خدمات التنمية المستدامة والدفاع الوطني.