الرباط (CNN)— قرّرت سلطة مدينة سبتة، شمال المغرب، إغلاق معبر تاراخال 2 لمدة أسبوع، بطلب من السلطات المغربية، بعد استمرار تسجيل حالات وفيات بسبب أحداث الدهس والتدافع بين حمالات وحاملي البضائع المهرّبة، وفق ما نقله موقع قناة فارو تيفي المحلية.

ويبدأ الإغلاق من اليوم الثلاثاء إلى الثلاثاء القادم، وهو قرار يأتي بعد وفاة سيدة (اسمها البتول) أمس الاثنين بسبب حالة إغماء نتجت عن التدافع والازدحام، وهي ثاني حالة وفاة تسجل في ظرف أسابيع، بعد وفاة شابة كانت تبلغ من العمر 22 سنة، تركت طفلا رضيعا.

ويرغب المغرب من خلال الطلب الذي وجهه إلى السلطات الاسبانية، البحث عن إجراءات أكثر سلامة في الجانب المغربي من المعبر، حسب القناة الاسبانية. وتثير مشاهد الحمالين والحمالات، خاصة النساء الكبيرات في السن، احتجاجات حقوقية كبيرة في المغرب واسبانيا، بيد أن الظاهرة لا تزال مستمرة.

ويشهد معبر تاراخال 2 ازدحاما شديدا من طرف ممتهني التهريب المعيشي، خاصة النساء اللائي يمثلن العدد الأكبر، إذ يحملن على ظهورهن بضائع مهرّبة من اسبانيا لصالح تجار يبيعونها في المغرب، ويمثل التهريب المعيشي أحد موارد الرزق المهمة للمئات من الأسر المغربية.