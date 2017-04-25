(CNN)-- في مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع رائدة الفضاء الأمريكية بيغي ويتسون، وبعدما أخبرته بأنهم وجدوا طريقة لتنقية البول وشربه، قال دونالد ترامب إن ذلك جيد لها.. “أفضل لك وليس لي”.
ترامب لويتسون عن شرب التبول: “أفضل لك وليس لي”
ترامب لويتسون عن شرب التبول: أفضل لك وليس لي
العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع رائدة الفضاء الأمريكية بيغي ويتسون
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