ترامب لويتسون عن شرب التبول: “أفضل لك وليس لي” 

ترامب لويتسون عن شرب التبول: أفضل لك وليس لي

العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
الفضاءأمريكادونالد ترامب
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مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع رائدة الفضاء الأمريكية بيغي ويتسون

(CNN)-- في مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع رائدة الفضاء الأمريكية بيغي ويتسون، وبعدما أخبرته بأنهم وجدوا طريقة لتنقية البول وشربه، قال دونالد ترامب إن ذلك جيد لها.. “أفضل لك وليس لي”.

الفضاءأمريكادونالد ترامب