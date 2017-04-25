(CNN)-- في مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع رائدة الفضاء الأمريكية بيغي ويتسون، وبعدما أخبرته بأنهم وجدوا طريقة لتنقية البول وشربه، قال دونالد ترامب إن ذلك جيد لها.. “أفضل لك وليس لي”.