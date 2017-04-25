سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- رست الغواصة الأمريكية “يو إس إس ميشيغان” في كوريا الجنوبية وسط قلق متزايد من ارتفاع حدة التوتر مع الجارة الشمالية، في ذكرى تأسيس جيشها.
وسط التوتر سبب كوريا الشمالية.. الغواصة الأمريكية ميشيغان تصل كوريا الجنوبية
الغواصة الأمريكية ميشيغان تصل كوريا الجنوبية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
0:40
الغواصة ميشيغان لديها قدرة على شن هجمات على أهداف برية
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.