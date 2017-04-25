وسط التوتر سبب كوريا الشمالية.. الغواصة الأمريكية ميشيغان تصل كوريا الجنوبية

الغواصة الأمريكية ميشيغان تصل كوريا الجنوبية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
أمريكاكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةالجيش الأمريكيأسلحة
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الغواصة ميشيغان لديها قدرة على شن هجمات على أهداف برية

سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- رست الغواصة الأمريكية “يو إس إس ميشيغان” في كوريا الجنوبية وسط قلق متزايد من ارتفاع حدة التوتر مع الجارة الشمالية، في ذكرى تأسيس جيشها.

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