سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- رست الغواصة الأمريكية “يو إس إس ميشيغان” في كوريا الجنوبية وسط قلق متزايد من ارتفاع حدة التوتر مع الجارة الشمالية، في ذكرى تأسيس جيشها.