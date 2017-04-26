موسكو، روسيا (CNN) -- أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا لن تبدل موقفها حيال الهجوم الكيماوي في خان شيخون بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي عن أدلة تمتلكها استخبارات بلاده تدل على مسؤولية النظام السوري عنه.

بيسكوف، الذي كان يتحدث للصحفيين الأربعاء، قال إن الكرملين ورئيسه فلاديمير بوتين "يعتقدان أن الوصول إلى الحقيقة لا يكون إلا عبر لجنة تحقيق دولية محايدة" وفقا لما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وردا على سؤال حول ما أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استعداد الكرملين لتغيير موقفه في سوريا ووقف دعم الرئيس السوري بشار الأسد، رد بيسكوف بالقول إن بوتين "ليس محامي الأسد."

وتابع الناطق الرسمي الروسي بالقول: "بوتين ليس محامي الأسد، وإنما هو يدافع ويحمي القانون الدولي. بوتين يقف إلى جانب المسار الذي يؤدي إلى السماح للسوريين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم لا عبر طرف ثالث."

واعتبر بيسكوف أن بوتين يؤمن بأن مصير سوريا ورئيسها "لا يتحدد في أنقرة أو واشنطن أو باريس أو برلين أو موسكو، وإنما على يد الشعب السوري" مضيفا: "هذه هي الفكرة التي يحاول بوتين الدفاع عنها ولن يكون هناك أي تغيير في هذا الموقف."