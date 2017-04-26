الرباط (CNN)— أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، شمال المغرب، أحكامها اليوم الأربعاء على 11 متهما في ملف مقتل بائع السمك، محسن فكري، داخل شاحنة شفط نفايات، وقضت بالحبس ثماني أشهر في حق أربعة أشخاص، وخمسة أشهر بحق ثلاثة، بينها برّأت آخرين.

ونال ثلاثة موظفين من مكتب الصيد البحري بالمدينة ثمانية أشهر، وهم المندوب وطبيب بيطري ورئيس مصلحة، زيادة على عون سلطة (تابع لوزارة الداخلية) يحمل مرتبة "خليفة قائد" حصل على العقوبة ذاتها، ووجهت لهم تهمة تزوير محرر رسمي لأجل الإدلاء بوقائع غير صحيحة، في إشارة إلى التقرير الخاص بحجز سمك محسن فكري.

ونال سائق الشاحنة، حيث قتل تاجر السمك، خمسة أشهر، وهي العقوبة ذاتها بحق عامل بشركة النظافة، وحارس بالميناء، وبرّأت المحكمة عون سلطة بمرتبة "قائد"، وثلاثة أشخاص آخرين، زيادة على تعويض مالي لعائلة الضحية.

وبدأت جلسات المحاكمة الأخيرة أمس الثلاثاء وتعود وقائع مقتل محسن فكري نهاية أكتوبر/تشرين الثاني في شاحنة نفايات بعدما جذبته آلية الشفط عندما كان بصدد الاحتجاج على مصادرة سمك اشتراه من الميناء، وبرّرت السلطات قرار المصادرة بأن السمك ممنوع اصطياده، وقد خلّفت الواقعة احتجاجات واسعة للمطالبة بتنمية أكبر للإقليم.

وكان الوكيل العام للملك (النائب العام) بالمحكمة قد أشار إلى أنه "لم يثبت صدور أيّ أمر بالإعتداء على الضحية من طرف أي جهة"، وذلك في إشارة إلى ما ترّدد في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب من ترديد أحدهم لعبارة "طحن مو" (إطحن أمه) في حق الراحل، مبرزا أنه يرّجح فرضية "طابع القتل غير العمدي" فيما وقع.