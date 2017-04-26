سول، كوريا الجنوبية (CNN)--عادة ما يكون فصل الربيع في شبه الجزيرة الكورية متوتراً، فالمناورات العسكرية السنوية التي تجري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تفسر في الجارة الشمالية على أنها تدريبات للغزو.
مناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية تثير غضب جارتها الشمالية
مناورات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 06:40 (GMT +0400).
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بينما تقول واشنطن إن هذه التدريبات روتينية، سنوية، ودفاعية تصفها بيونغ يانغ بأنها استفزازية وعدائية
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