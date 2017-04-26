مناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية تثير غضب جارتها الشمالية

مناورات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 06:40 (GMT +0400).
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةأمريكادونالد ترامبالجيش الأمريكي
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بينما تقول واشنطن إن هذه التدريبات روتينية، سنوية، ودفاعية تصفها بيونغ يانغ بأنها استفزازية وعدائية

سول، كوريا الجنوبية (CNN)--عادة ما يكون فصل الربيع في شبه الجزيرة الكورية متوتراً، فالمناورات العسكرية السنوية التي تجري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تفسر في الجارة الشمالية على أنها تدريبات للغزو.

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