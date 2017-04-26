سول، كوريا الجنوبية (CNN)--عادة ما يكون فصل الربيع في شبه الجزيرة الكورية متوتراً، فالمناورات العسكرية السنوية التي تجري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تفسر في الجارة الشمالية على أنها تدريبات للغزو.